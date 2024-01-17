Пакистан відкликав свого посла з Тегерану після іранського ракетного удару

Пакистан відкликав свого посла з Тегерану після того, як Іран завдав ракетного удару по країні.

Про це заявляє речниця пакистанського Міністерства закордонних справ.

У МЗС повідомили, що Пакистан не пустить іранського посла, а війська залишають за собою право на удар у відповідь. Відомство також заявляло перед цим, що внаслідок атаки Ірану загинуло двоє дітей, ще кілька людей дістали поранення.

Тегеран офіційно на заяви МЗС поки що не відреагував.

▪️У ніч з 15 на 16 січня «Корпус вартових ісламської революції Ірану» атакував балістичними ракетами та дронами «антиіранські» цілі в пакистанській провінції Белуджистан. Іранські медіа заявили, що удари були по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль», яке Тегеран вважає терористичним.