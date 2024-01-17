Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору та вбивстві двох дітей

Пакистан заявив, що Іран порушив його повітряний простір і вбив двох дітей. За кілька годин до цього іранські медіа написали, що Іран вдарив ракетами та безпілотниками по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль» на території Пакистану.

Про це повідомив Reuters.

Речник Міністерства закордонних справ Пакистану попередив, що інцидент може мати «серйозні наслідки» та є «абсолютно неприйнятним». МЗС Ірану не відреагувало.

Іранське видання Nournews повідомляло, що бази, які атакували, розташовані в пакистанській провінції Белуджистан (прикордонний регіон). Угруповання «Джейш аль-Адль» раніше нападало на іранські сили біля кордону з Пакистаном.

У заяві Ісламабаду не вказуть ані місце інциденту, ані спосіб порушення повітряного простору країни.

«Джейш аль-Адль», або «Армія справедливості» — це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає «Джейш аль-Адль» терористичною організацією. Минулого місяця «Джейш аль-Адль» взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан, там загинули щонайменше 11 поліцейських. Це один із найбідніших регіонів Ірану, населений здебільшого сунітами белуджі — меншиною в переважно шиїтському Ірані. Угруповання називає своєю метою кращі умови життя для белуджі в Ірані.