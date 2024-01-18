Справу ексремʼєра Азарова про інформаційну роботу на користь росії передали до суду

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього премʼєр-міністра часів Віктора Януковича Миколи Азарова. Його звинувачують в інформаційній роботі на користь росії.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що Микола Азаров, який з 2014 року перебуває на території росії, з початку повномасштабного вторгнення і дотепер здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з росією. Він регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів і, пропагуючи російські наративи, дискредитує Україну.
У відеозаписах, які розмістили на YouТube-каналі «Иная правда» та порталах російських медіа, Азаров виправдовує збройну агресію рф та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі «фейком», закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію».
Азарова обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України.
- Азаров ще з 2021 року заочно заарештований судом у справі про «Харківські угоди», коли уряд і парламент погодив, а потім Віктор Янукович у 2010 році підписав із президентом росії угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу, якого фактично не сталося.
- 12 жовтня 2023 року Азарову і двом його помічницям, одна з яких є посадовицею столичної райдержадміністрації, повідомили про низку підозр.
- 18 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський затвердив санкції РНБО проти експремʼєра Азарова та низки інших політиків.