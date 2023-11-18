Зеленський затвердив санкції РНБО проти експремʼєра Азарова та низки інших політиків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України про накладення економічних санкцій на політичних діячів. Загалом ідеться про два пакети обмежень.

Оновлені санкції терміном на 10 років запроваджуються проти колишнього премʼєр-міністра України Миколи Азарова, ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України IV—VII скликань Олега Царьова, народного депутата України IV—VIII скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови «ЛНР» Леоніда Пасічника, депутата російської Держдуми Дмитра Сабліна і колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торгових операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобовʼязань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, на публічні й оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, на здійснення угод із цінними паперами й на збільшення статутного капіталу господарських товариств та інших організацій.