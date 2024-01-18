В Україні запрацювала перша мобільна аптека

На Харківщині запрацювала перша мобільна аптека. Ліки доставлятимуть у 80 населених пунктів, де немає стаціонарних аптек.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Пацієнти отримуватимуть інформацію про прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

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Мобільні аптеки відпускатимуть лікарські засоби як за рецептом, так і безрецептурно, а асортимент визначатиме ліцензіат. Усі рецептурні препарати відпускатимуть виключно за рецептом — як паперовим, так і електронним. У мобільних аптеках не продаватимуть наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу — на зовнішніх поверхнях буде напис «Мобільний аптечний пункт» та інформація про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії). У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

Крім цього, у період воєнного стану, мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.