США завдали нових ударів по пускових установках хуситів у Ємені

Сполучені Штати завдали нових ударів по пускових установках хуситів у Ємені в ніч проти 18 січня.

Про це повідомило Центральне командування армії США.

Цілями стали 14 пускових установок, на яких хусити встановили ракети. Вашингтон вважає, що ці ракети несли безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

У командуванні зазначають, що удари по військових обʼєктах хуситів погіршать їхню здатність продовжувати атаки на міжнародне та комерційне судноплавство в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87). 12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені перебувають четверо українських моряків, проте не уточнив деталей. У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн.

Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже в ніч проти 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені.