Парламент Словаччини передав Міноборони контроль над експортом зброї. Як це допоможе Україні

Парламент Словаччини більшістю голосів подолав вето президента Зузани Чапутової та підтримав поправку, яка надає Міністерству оборони повноваження затверджувати експорт зброї.

Про це пише Politico.

Одна з ключових законодавчих змін стосувалась зміни порядку ліцензування експорту зброї. Якщо раніше цим займалось Мінекономіки Словаччини за схвалення Міністерства закордонних справ та розвідки, то тепер відповідні процедури переходять лише до Міноборони. Президент Чапутова наклала вето на цей законопроєкт на початку січня, пояснюючи це тим, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації і безпеки Словаччини.

Видання пише, що олігархи, які стоять за партією чинного премʼєра Словаччини Роберто Фіцо, зможуть багато виграти від можливості продавати свою продукцію Україні. Одне з ключових збройових підприємств країни, ZVS Holding, на 50% належить Міноборони Словаччини. Водночас це ж підприємство вже має розплановані на наступні кілька років замовлення в Україну.

Словацька опозиція побачила конфлікт інтересів у рішенні Міністерства оборони про ліцензії на експорт зброї.

«Калиняк [міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк] зможе усунути конкуренцію одним рішенням за заявкою на отримання ліцензії», — заявила опозиційна депутатка Вероніка Ремішова.

За її словами, реальний вплив поправки полягатиме в тому, що ніхто не отримає експортну ліцензію, доки її не буде схвалено їхнім бізнес-конкурентом і новим господарем військової промисловості, міністром оборони Робертом Калиняком.