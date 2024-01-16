Поляки розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

О 20:00 16 січня зупинилась блокада руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні між Україною й Польщею. Польські перевізники завершили акцію протесту.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках відбувається у звичайному режимі.

До цього страйкарі розблокували пункти пропуску «Корчова — Краківець» та «Рава-Руська — Гребенне».

Зняття блокади сталось після того, як Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду зі страйкарями. Попередньо, блокаду зупинили до 1 березня.