Поляки розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

О 20:00 16 січня зупинилась блокада руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні між Україною й Польщею. Польські перевізники завершили акцію протесту.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках відбувається у звичайному режимі.
До цього страйкарі розблокували пункти пропуску «Корчова — Краківець» та «Рава-Руська — Гребенне».
Зняття блокади сталось після того, як Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду зі страйкарями. Попередньо, блокаду зупинили до 1 березня.
- З 6 листопада перевізники Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Основна вимога перевізників — скасування так званого транспортного безвізу для українських міжнародних перевізників. 27 грудня польський премʼєр Дональд Туск заявив, що Польща близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону.
- Крім перевізників кордон блокували й польські фермери. Вони обмежували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика», вимагаючи дотацій на закупівлю кукурудзи й залишення сільськогосподарського податку без змін. Однак після переговорів із новим урядом, 7 січня вони відмовилися від блокування кордону.
- 16 січня польські перевізники, які заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди з урядом та домовились призупинити свій протест у трьох населених пунктах — Корчова, Гребенне, Дорогуськ. Згідно з угодою, блокаду припинять до 1 березня. За цей час польський уряд зобовʼязується вирішити проблеми перевізників.