Польські страйкарі розблокували два важливі пункти пропуску

Польські перевізники розблокували пункт пропуску «Корчова — Краківець» та «Рава-Руська — Гребенне», які є одними з трьох великих вантажних пунктів пропуску на кордоні між Україною й Польщею.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Перед цим Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з організаторами блокади, відповідно до якої перевізники призупиняють протест до 1 березня.
Оформлення та пропуск через кордон легкових автомобілів та автобусів проходить у звичному режимі.
- З 6 листопада перевізники Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краківець», «Хребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Основна вимога перевізників — скасування так званого транспортного безвізу для українських міжнародних перевізників. 27 грудня польський премʼєр Дональд Туск заявив, що Польща близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону.
- Крім перевізників кордон блокували й польські фермери. Вони обмежували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика», вимагаючи дотацій на закупівлю кукурудзи й залишення сільськогосподарського податку без змін. Однак після переговорів із новим урядом, 7 січня вони відмовилися від блокування кордону.
- 16 січня польські перевізники, які заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди з урядом та домовились призупинити свій протест в трьох населених пунктах — Корчова, Хребенне, Дорогуськ. Згідно з угодою, блокаду припинять до 1 березня. За цей час польський уряд зобовʼязується вирішити проблеми перевізників.