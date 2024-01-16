Наступне засідання контактної групи «Рамштайн» відбудеться 23 січня

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 23 січня. Вона пройде в віртуальному форматі.
Про це повідомила пресслужба Пентагону, посилаючись на розмову між міністрами оборони України та США Рустемом Умєровим та Ллойдом Остіном.
Це перша розмова міністрів оборони після госпіталізації Ллойда Остіна. Вони також обговорили ситуацію «на місцях». Ллойд Остін наголосив, що США і коаліція союзників і партнерів віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії.
- Попередню, 17-ту зустріч у форматі «Рамштайн» проводили 22 листопада 2023 року. Тоді країни-партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України. До них увійшли боєприпаси, ракети, системи радіоелектронної боротьби, дрони і нові потужності для ППО. Також була створена коаліція розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція.