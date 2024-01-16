Відомий антиукраїнськими поглядами республіканець Вівек Рамасвамі вибуває з перегонів у США

В американському штаті Айова відбулися кокуси — перший етап внутрішньопартійного голосування на президентських виборах. Дональд Трампав набрав 51% голосів, а за його конкурентів від Республіканської партії проголосували так: губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 21,2%, а колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі — 19,1%. Тим часом підприємець Вівек Рамасвамі набрав 7,7% голосів і вибув з перегонів, пише Bloomberg.
«У майбутньому він [Трамп] матиме мою повну підтримку», — сказав Рамасвамі.
38-річний підприємець індійського походження очолював кампанію, під час якої регулярно висловлював антиукраїнську позицію і водночас співав пісню Емінема “Lose Yourself”. Тоді Емінем попросив кандидата у президенти США не використовувати його пісні. Вівека Рамасвамі вважають імовірним кандидатом на роботу в другій адміністрації Трампа.
Під час передвиборчої кампанії Вівек Рамасвамі казав, що планує відвідати Москву як президент у 2025 році й обговорити припинення війни. Республіканець заявив, що «прийме» контроль рф над окупованими територіями України, обіцяв завадити вступу України до НАТО і скасувати санкції. Рамасвамі також розповідав, що не вважає Україну демократичною країною, і назвав президента Зеленського нацистом. Пізніше його штаб намагався це спростувати.
Що таке кокуси?
У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси — це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї партії, збираються у школах, церквах, театрах та інколи навіть у звичайних оселях. На республіканських кокусах кандидатів зазвичай визначають таємним голосуванням.
Спочатку — Айова, потім — Нью-Гемпшир
Айова завжди голосує першою, бо так склалося історично. Далі проводять вибори у Нью-Гемпширі. Оскільки ці два штати завжди обирають кандидата першими, результати голосування там дуже важливі. Переможці отримують увагу медіа, підтримку фінансових донорів і репутацію лідера, який може вплинути на виборців в інших місцях.
- У листопаді 2023 року Республіканська партія мала більшу прихильність виборців. Американці вважають, що республіканці в нинішній ситуації можуть краще дати раду з економікою, інфляцією та злочинністю, тоді як демократи мають перевагу в боротьбі з насильством із застосуванням зброї, освіті та охороні здоровʼя. Тоді Дональд Трамп випереджав чинного голову Білого дому Джо Байдена в пʼяти з шести ключових штатів. Йдеться про так звані штати, які визначають долю виборів, — це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Вісконсин.
- Минулого тижня ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті знявся з праймеріз, щоб не дозволити Трампу перемогти в Нью-Гемпширі. Це може підвищити рейтинг ексгубернаторки Південної Кароліни Ніккі Гейлі, що дасть їй шанс зрівнятися з Дональдом Трампом чи навіть обійти його.