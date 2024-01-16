Відомий антиукраїнськими поглядами республіканець Вівек Рамасвамі вибуває з перегонів у США

В американському штаті Айова відбулися кокуси — перший етап внутрішньопартійного голосування на президентських виборах. Дональд Трампав набрав 51% голосів, а за його конкурентів від Республіканської партії проголосували так: губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 21,2%, а колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі — 19,1%. Тим часом підприємець Вівек Рамасвамі набрав 7,7% голосів і вибув з перегонів, пише Bloomberg.

«У майбутньому він [Трамп] матиме мою повну підтримку», — сказав Рамасвамі.

38-річний підприємець індійського походження очолював кампанію, під час якої регулярно висловлював антиукраїнську позицію і водночас співав пісню Емінема “Lose Yourself”. Тоді Емінем попросив кандидата у президенти США не використовувати його пісні. Вівека Рамасвамі вважають імовірним кандидатом на роботу в другій адміністрації Трампа.

Під час передвиборчої кампанії Вівек Рамасвамі казав, що планує відвідати Москву як президент у 2025 році й обговорити припинення війни. Республіканець заявив, що «прийме» контроль рф над окупованими територіями України, обіцяв завадити вступу України до НАТО і скасувати санкції. Рамасвамі також розповідав, що не вважає Україну демократичною країною, і назвав президента Зеленського нацистом. Пізніше його штаб намагався це спростувати.

Що таке кокуси?

У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси — це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї партії, збираються у школах, церквах, театрах та інколи навіть у звичайних оселях. На республіканських кокусах кандидатів зазвичай визначають таємним голосуванням.

Спочатку — Айова, потім — Нью-Гемпшир

Айова завжди голосує першою, бо так склалося історично. Далі проводять вибори у Нью-Гемпширі. Оскільки ці два штати завжди обирають кандидата першими, результати голосування там дуже важливі. Переможці отримують увагу медіа, підтримку фінансових донорів і репутацію лідера, який може вплинути на виборців в інших місцях.