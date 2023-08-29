Емінем попросив кандидата у президенти США не використовувати його пісні

Репер Емінем попросив кандидата в президенти США від Республіканської партії Вівека Рамасвамі не використовувати його пісні в передвиборчій кампанії. Кілька тижнів тому Рамасвамі виконав пісню Емінема "Lose Yourself" на заході у штаті Айова.

Про це повідомляє The New York Times.

Ліцензійний підрозділ звукозаписувальної компанії Емінема BMI проінформував Рамасвамі, що буде розглядати будь-яке виконання робіт Емінема в рамках кампанії Vivek 2024 як порушення і залишить за собою всі правові методи захисту.

На ярмарку Рамасвамі сказав губернатору Айови Кіму Рейнольдсу, що його улюбленою піснею для прощання була "Lose Yourself". Тоді звукооператор увімкнув її на великий гучності, а Рамасвамі взяв мікрофон і приєднався.