Теракт на Закарпатті: кількість загиблих зросла до двох

Кількість загиблих через підрив гранат під час засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, що стався 15 грудня 2023 року, зросла до двох.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Від отриманих через вибух травм 15 січня в реанімації помер 47-річний депутат сільради. Він обіймав посаду начальника Центру надання адміністративних послуг у Керецьківській обʼєднаній територіальній громаді.

16 грудня у лікарні помер один із поранених. Чоловік був у реанімаційному відділенні в критичному стані, переніс ампутацію ноги. Також він мав важкі ушкодження органів. Загалом тоді поранення дістали 23 людини включно з самим Сергієм Батриним, який кинув гранати. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.