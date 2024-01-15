Тайвань втратив дипвідносини з Науру після президентських виборів

Острівна держава Тихого океану Науру розірвала дипломатичні відносини з Тайванем і натомість встановила відносини з Китаєм. Це сталося за кілька днів після перемоги прозахідного кандидата Лай Цінде на президентських виборах у Тайвані.

Про це пише CNN.

Новий президент виступає за суверенітет Тайваню. Завдяки йому правляча Демократична прогресивна партія іде на рекордний третій термін поспіль. Пекін попереджав тайванських виборців, що обрання Лай Цінде збільшить ризик конфлікту.

У Міністерстві закордонних справ Тайваню «рішуче» засудили Китай за зміну дипломатичної лінії Науру й кажуть, що це сталося в «ключовий момент» після президентських виборів.

Заступник міністра закордонних справ Тянь Чунг-Кван сказав, що зусилля Китаю спрямовані на придушення демократичних досягнень Тайваню, і додав, що розрив дипвідносин був «дуже раптовим кроком» уряду Науру, який привітав Лай Цінде з перемогою.

Тайвань у відповідь на крок Науру теж призупиняє всі офіційні відносини з країною, закриває посольства і просить Науру закрити її посольство в Тайвані.

Науру вдруге розриває дипломатичні відносини з Тайванем. Уперше це було 2002 року, дипвідносини відновили за три роки.

У МЗС Тайваню також зазначили, що китайські чиновники пропонували політикам Науру економічну допомогу. Цифри не називають, але натякають, що це «виходить за межі того, чим ми можемо допомогти нашим дипломатичним союзникам». Речник МЗС Китаю не говорила, чи пообіцяв Пекін фінансову допомогу Науру, але привітала його крок.