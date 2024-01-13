Проєкт «Народний дрон». Міністр Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

Віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців долучатися до проєкту «Народний дрон», який навчить збирати 7-дюймові FPV-дрони в домашніх умовах.

Про це він написав у своєму Telegram.

Йдеться про проєкт «Народний дрон» від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний безкоштовний курс, під час якого охочим дадуть доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами та інструкції з переліком компонентів, інструментів і матеріалів, які треба придбати для збірки дронів. Також охочі отримають доступ до спільноти інженерів, яка допоможе консультаціями і порадами.

Зареєструватися на повністю безоплатне навчання можна за посиланням.

«Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні», — написав Федоров.

Перші учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників.