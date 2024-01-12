Уряд посилить оборону кордону — з резервного фонду виділили майже 2,5 мільярда гривень

Кабінет міністрів виділив майже 2,5 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд та облаштування кордону. Додаткове фінансування також отримає Державна прикордонна служба.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Так 1,4 мільярда гривень піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, а ще 1,1 мільярда — на облаштування смуг невибухових загороджень.

Крім того, 120 мільйонів гривень виділять для Державної прикордонної служби. Це також посилить обороноздатність та інженерно-технічне облаштування кордону.