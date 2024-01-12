Уряд посилить оборону кордону — з резервного фонду виділили майже 2,5 мільярда гривень

Кабінет міністрів виділив майже 2,5 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд та облаштування кордону. Додаткове фінансування також отримає Державна прикордонна служба.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Так 1,4 мільярда гривень піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, а ще 1,1 мільярда — на облаштування смуг невибухових загороджень.
Крім того, 120 мільйонів гривень виділять для Державної прикордонної служби. Це також посилить обороноздатність та інженерно-технічне облаштування кордону.
- 24 листопада 2023 року в Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікацій в Україні. Її задача — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади та військових у цьому питанні та впровадити реформу.
- 30 грудня 2023 року уряд ухвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд. Ухвалена постанова розширила перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд — раніше цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер, окрім них, замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто будівництво оборонних споруд фінансуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.