США призупинили оборонну допомогу Україні

Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
За його словами, 27 грудня 2023 року Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей.
«Допомога, яку ми надавали, зараз припинилася. Атаки, які проводять росіяни, тільки посилюються. І тепер, як я казав раніше, вони застосовують північнокорейські балістичні ракети, щоб виконувати свою брудну роботу», — сказав Кірбі.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування на суму приблизно $106 млрд. Воно, зокрема, передбачало допомогу Україні ($61,4 млрд, найбільший пакет) та Ізраїлю ($14,3 млрд), що зазнав атаки бойовиків терористичної організації ХАМАС 7 жовтня, а також надання коштів на безпеку південного кордону США.
- 15 листопада Палата представників ухвалила тимчасовий законопроєкт, щоб уникнути шатдауну. Цього ж дня документ без фінансування України та Ізраїлю схвалив Сенат США, а 16 листопада підписав Байден.
- 6 грудня законопроєкт не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Документ заблоковано, оскільки представники Республіканської партії наполягали на посиленні заходів контролю над міграцією на кордоні США з Мексикою. Байден назвав «політичним шантажем» відмову республіканців підтримати законопроєкт, зазначивши, що «ставки надто високі, а наслідки надто значні».