NYT: Пентагон вважає, що військова допомога США для України погано відстежувалась

Міноборони США в новому звіті стверджує, що американські чиновники належним чином не відстежували військову допомогу для України. Водночас у Пентагону немає доказів того, що будь-яка зброя для ЗСУ використовувалася не за призначенням.

На звіт Пентагону посилається американське видання The New York Times.

Пентагон занепокоєний, що передана зброя, вартістю понад мільярд доларів, могла бути вкрадена або вивезена контрабандою. Генеральний інспектор Міністерства оборони США виявив, що представники американського Міноборони та дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю відзвітувати про всі з майже 40 тисяч одиниць зброї, відправлених в Україну.

У доповіді йдеться, що високий відсоток зброї, яка зникла або з якихось інших причин одразу щезла з урядових базах даних, «може збільшити ризик крадіжки або перенаправлення». Навіть за наявності більш досконалих методів контролю за озброєнням, що надсилається в Україну, буде складно, оскільки інвентаризація продовжує змінюватися, а дотримуватися точності та повноти даних, ймовірно, з часом стане ще складніше.

У звіті не уточнюють, скільки з 39 139 одиниць військової техніки, переданих Україні в роки до і після вторгнення росії в лютому 2022 року, визнали «загубленими». Але потенційні грошові втрати техніки оцінюють майже в мільярд доларів із загальної суми в $1,69 мільярда.