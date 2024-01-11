NYT: Пентагон вважає, що військова допомога США для України погано відстежувалась

Міноборони США в новому звіті стверджує, що американські чиновники належним чином не відстежували військову допомогу для України. Водночас у Пентагону немає доказів того, що будь-яка зброя для ЗСУ використовувалася не за призначенням.
На звіт Пентагону посилається американське видання The New York Times.
Пентагон занепокоєний, що передана зброя, вартістю понад мільярд доларів, могла бути вкрадена або вивезена контрабандою. Генеральний інспектор Міністерства оборони США виявив, що представники американського Міноборони та дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю відзвітувати про всі з майже 40 тисяч одиниць зброї, відправлених в Україну.
У доповіді йдеться, що високий відсоток зброї, яка зникла або з якихось інших причин одразу щезла з урядових базах даних, «може збільшити ризик крадіжки або перенаправлення». Навіть за наявності більш досконалих методів контролю за озброєнням, що надсилається в Україну, буде складно, оскільки інвентаризація продовжує змінюватися, а дотримуватися точності та повноти даних, ймовірно, з часом стане ще складніше.
У звіті не уточнюють, скільки з 39 139 одиниць військової техніки, переданих Україні в роки до і після вторгнення росії в лютому 2022 року, визнали «загубленими». Але потенційні грошові втрати техніки оцінюють майже в мільярд доларів із загальної суми в $1,69 мільярда.
- Ще у вересні 2023 року Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.
- 7 грудня 2023 року Сенат США заблокував законопроєкт про гроші, зокрема для України. Республіканці голосували проти. Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу відмови США від допомоги Україні. Після цього Палата представників, від рішень якої залежить пакет, пішла на канікули щонайменше до другої половини січня.