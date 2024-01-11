Нацполіція вилучила майже три тонни наркотиків за 2023 рік

Протягом 2023 року Національна поліція вилучила майже три тонни наркотиків, загальна вартість яких за цінами чорного ринку перевищує 785 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба НПУ.
Поліцейські вилучили заборонені речовини в таких масштабах:
- 1,8 тонни канабісу;
- майже 800 кг макової соломи;
- близько 5 кг кокаїну і 10 кг метадону;
- 226 кг солей Альфа-PVP;
- 64 кг амфетаміну і 10 кг MDMA.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень.
Також за рік вони викрили близько 450 наркопритонів, повідомили про підозру 20 тисячам людей та ліквідували сотню нарколабораторій.
- Протягом 2023 року в Німеччині вилучили рекордну кількість кокаїну — майже 35 тонн. У серпні в Іспанії теж вилучили рекордну для країни кількість кокаїну — 9,5 тонни. Наркотики ховали, зокрема, у бананах.