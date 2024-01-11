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Нацполіція вилучила майже три тонни наркотиків за 2023 рік

Автор:
Ліза Бровко
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Протягом 2023 року Національна поліція вилучила майже три тонни наркотиків, загальна вартість яких за цінами чорного ринку перевищує 785 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

Поліцейські вилучили заборонені речовини в таких масштабах:

  • 1,8 тонни канабісу;
  • майже 800 кг макової соломи;
  • близько 5 кг кокаїну і 10 кг метадону;
  • 226 кг солей Альфа-PVP;
  • 64 кг амфетаміну і 10 кг MDMA.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень.

Також за рік вони викрили близько 450 наркопритонів, повідомили про підозру 20 тисячам людей та ліквідували сотню нарколабораторій.

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