Нацполіція вилучила майже три тонни наркотиків за 2023 рік

Протягом 2023 року Національна поліція вилучила майже три тонни наркотиків, загальна вартість яких за цінами чорного ринку перевищує 785 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

Поліцейські вилучили заборонені речовини в таких масштабах:

1,8 тонни канабісу;

майже 800 кг макової соломи;

близько 5 кг кокаїну і 10 кг метадону;

226 кг солей Альфа-PVP;

64 кг амфетаміну і 10 кг MDMA.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень.