В Іспанії вилучили рекордну кількість кокаїну

В Іспанії, у порту міста Альхесірас поліція вилучила рекордну для країни кількість кокаїну — 9,5 тонни. Наркотики були заховані серед коробок із бананами в транспортному контейнері з Еквадору.

Про це повідомляє Національна поліція Іспанії.

На коробках було понад 30 різних логотипів, що відповідають різним європейським злочинним угрупованням, які мали отримати кокаїн, а також напис «Гітлер».