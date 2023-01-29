У 2022 році в Колумбії вилучили рекордну кількість кокаїну

Міністерство оборони Колумбії повідомило, що у 2022 році правоохоронці вилучили найбільше кокаїну, ніж в будь-який попередній рік.

Про це пише Reuters.

У 2020 році силовики вилучили 505 тонн кокаїну, а у 2019-му — 428 тонн. Минулого року цей показник був рекордним — 671 тонна наркотику. Це приблизно на 1,7 тонни більше, ніж у 2021 році. Міністр оборони Іван Веласкес назвав такі результати «чудовими». Найбільше наркотиків знайшли у провінціях Наріно, Болівар і Валье-дель-Каука.

Виробництво і торгівля кокаїном вважаються головною рушійною силою майже шестидесятилітнього збройного конфлікту в Колумбії, унаслідок якого загинули понад 450 тисяч людей і мільйони залишилися без домівок.