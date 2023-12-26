У Німеччині митники конфіскували рекордну кількість кокаїну

Протягом 2023 року в Німеччині вилучили рекордну кількість кокаїну — близько 35 тонн.
Про це пише Spiegel.
У минулому році в країні конфіскували близько 20 тонн, а у 2021 — 23 тонни, що було попереднім рекордом.
Останні шість років кількість вилученого кокаїну в Німеччині зростає. Наприклад, у 2018 році митники знайшли пʼять тонн, тобто за пʼять років кількість кокаїну зросла в сім разів.
Більшість кокаїну йде до Німеччини через контейнерні порти з Південної Африки. У німецьких портах вилучили 30 з 35 тонн за рік. Наркотики часто знаходять у контейнерах для бананів та кави, у просторі між сталевими ящиками.
Також перевізники наркотиків використовують водолазів: один скидає сумки з кокаїном у море за борт, а там їх виловлює водолаз.
- У серпні в Іспанії теж вилучили рекордну кількість кокаїну для країни — 9,5 тонни. Наркотики також ховали в бананах.
- У листопаді 2022 року правоохоронці Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландів, США та Обʼєднаних Арабських Еміратів провели операцію з ліквідації наркокартелю, який контролював близько однієї третини ринку кокаїну в Європі.