Фінляндія закриває кордон з росією ще на місяць

Фінляндія закрила кордон з росією ще на один місяць — обмеження діятиме до 11 лютого 2024 року. На кордоні досі залишається загроза «гібридних атак».

Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, передає Yle.

Рантанен пояснила, що національна безпека є критично важливим питанням для Фінляндії, а на кордоні досі зберігається загроза «гібридних атак». За її словами, рішення про закриття кордону можуть скасувати або змінити, якщо в ньому більше не буде необхідності.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники. За подібною схемою діє й Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордони з Литвою, Латвією і Польщею. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити чотири прикордонних пункти, а 19 листопада влада направила військових до пункту пропуску «Вартіус», що на кордоні з росією, і звела огорожі, щоби стримати наплив біженців.

22 листопада 2023 року Фінляндія оголосила про закриття ще трьох прикордонних пунктів, а 28 листопада закрили й останній пункт пропуску — «Райя-Йоосепі», що був найбільш важкодоступним.

Уже 14 грудня 2023 року уряд Фінляндії відкрив прикордонні пункти «Ваалімаа» і «Нійрала» для росіян на місяць, проте щойно вони відкрилися, як шукачі притулку вирушили до кордонів великим потоком, тож країна з 15 грудня знову закрила ці пункти пропуску, а міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.