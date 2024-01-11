Білий дім підтримав законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів — кошти підуть на відбудову України

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи на майже $300 мільярдів і направити ці кошти на відбудову України.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України», — йдеться в меморандумі Ради національної безпеки США.

Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 мільярдів заморожених активів рф.