Білий дім підтримав законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів — кошти підуть на відбудову України

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи на майже $300 мільярдів і направити ці кошти на відбудову України.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України», — йдеться в меморандумі Ради національної безпеки США.
Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 мільярдів заморожених активів рф.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Наприкінці вересня 2023 року США заморозили ще $8 мільярдів російських активів. Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.
- 7 вересня 2023 року у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів).
- Водночас європейські лідери побоюються наслідків, бо більшість заморожених активів перебувають у ЄС, а ідея конфіскації загрожує юридичними наслідками — зокрема, заморожені активи Центробанку рф захищені міжнародним правом. Між тим, лідери ЄС схвалили план передати доходи від заморожених російських активів Україні.