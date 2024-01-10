Президент підписав законопроєкти про звільнення від ПДВ і мита комплексів РЕБ і пластин для бронежителів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) і мита комплексів радіоелектронної боротьби та пластин для бронежилетів для армії.
Про це йдется в картках проєктів закону № 10341 і № 10342.
Законопроєкт № 10341 передбачає зміни в пункті 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу про особливості ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки й оборони.
Відтепер товари, які отримують правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони, не оподатковуватимуться до кінця воєнного стану.
Тим часом закон № 10342 передбачає зміни до Митного кодексу України про звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.
- Раніше в Україні звільнили від ПДВ і мита тепловізійні монокуляри й антидронові рушниці для військових. Законопроєкти № 9467 і № 9468 підписав президент.