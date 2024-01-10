Польща виступила проти розширення безмитної торгівлі з Україною

Міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський написав листа єврокомісару з питань торгівлі, у якому висловився «категорично проти» розширення безмитної торгівлі з Україною.
Про це пише польське видання RMF FM, у розпорядженні якого опинився лист.
За словами міністра, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку повномасштабної війни, мала «контрпродуктивний ефект». Він додав, що проблеми з надмірним імпортом стосуються також і цукру, мʼяса птиці, яєць, мʼяких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату.
Як приклад Сєкерський навів зростання імпорту українського цукру у 20 разів. Він підтримав виключення цукру, мʼяса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС.
Польській міністр вважає, що з Києвом слід почати переговори «про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжуватиметься поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС».
Також Чеслав Сєкерський анонсував повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, де беруть участь Україна, Єврокомісія та країни-сусідки України. Попередній уряд відмовлявся від участі через те, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.
Тим часом Брюссель працює над постановою про продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року.
- 4 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський заявляв, що кордон з Україною деблокувати зараз не будуть, а ембарго на українські продукти є безстроковим. Того ж дня фермери з ініціативи «Ошукане село» поновили блокаду переходу «Медика — Шегині» на кордоні з Україною. Вони тримають її 23 листопада 2023 року і припиняли її лише на різдвяні та новорічні свята. За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину, а протест, попередньо, триватиме до 3 лютого.
- Фермери хочуть більших субсидій для виробників кукурудзи, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в 2024 році. Від влади вимагають письмових гарантій.