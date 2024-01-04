Міністр сільського господарства Польщі: Ембарго на українські продукти буде безстроковим

Кордон з Україною деблокувати зараз не будуть, а ембарго на українські продукти є безстроковим.
Це на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.
За його словами, переговори з фермерами-мітингувальниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, є важливими для напрацювання найкращих рішень, однак юридичне закріплення будь-яких їхніх вимог потребує часу. Він підкреслив, що допомагати Україні потрібно, але так, щоб не зашкодити рентабельності польського сільськогосподарського виробництва.
Він додав, що готовий реалізувати свої обіцянки перед фермерами.
Раніше Секерський казав, що заборона на імпорт української агропродукції до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні Євросоюзу.
- 4 січня 2024 року фермери з ініціативи «Ошукане село» поновили блокаду переходу «Медика — Шегині» на кордоні з Україною. Вони тримають її 23 листопада 2023 року і припиняли її лише на різдвяні та новорічні свята. За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину, тоді як протест, попередньо, триватиме до 3 лютого.
- Фермери хочуть більших субсидій для виробників кукурудзи, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в 2024 році. Від влади вимагають письмового запевнення.