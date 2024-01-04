Польські фермери відновили блокаду пункту пропуску «Медика — Шегині»

Польські фермери відновили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині». Протест триватиме до 3 лютого.

Про це повідомили Держприкордонслужба та «Радіо Свобода».

Протестувальники пропускатимуть по три вантажівки на годину, без затримок — машини з гумдопомогою і товарами, що швидко псуються. Легкові авто й автобуси рухаються у звичному режимі.

На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок.

Фермери кажуть, що протест триватиме, допоки польський уряд не виконає їхні вимоги. Вони, зокрема, вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін.