Польські фермери відновили блокаду пункту пропуску «Медика — Шегині»

Польські фермери відновили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині». Протест триватиме до 3 лютого.
Про це повідомили Держприкордонслужба та «Радіо Свобода».
Протестувальники пропускатимуть по три вантажівки на годину, без затримок — машини з гумдопомогою і товарами, що швидко псуються. Легкові авто й автобуси рухаються у звичному режимі.
На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок.
Фермери кажуть, що протест триватиме, допоки польський уряд не виконає їхні вимоги. Вони, зокрема, вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін.
- Фермери з ініціативи «Ошукане село» почали блокувати перехід «Медика — Шегині» 23 листопада 2023 року. Серед іншого, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. 24 грудня 2023 року польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині», проте пообіцяли відновити блокаду після свят.
- Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща наближається до припинення блокади українського кордону. Польський премʼєр зазначив, що, найімовірніше, усі вимоги протестувальників-далекобійників не виконають, але подальші рішення уряду дозволять «розрядити емоції» та зняти блокаду на кордоні.