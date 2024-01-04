У росії іноземцям даватимуть громадянство, якщо вони підуть на контракт в армію

Тепер іноземці, які йдуть до російської армії, отримуватимуть громадянство рф. Відповідний указ підписав путін — він уже почав діяти, оскільки опублікований на порталі нормативно-правових актів.

Громадянство даватимуть тим, хто підписав контракт на службу в армії або у «військових формуваннях» щонайменше на рік. Громадянство, крім самих військовослужбовців, можуть отримати й члени їхніх сімей — дружини (чоловік), діти та батьки.

Війська рф давно залучають до війни проти України іноземців. Частину вербують за кордоном, також набирають нелегальних мігрантів.