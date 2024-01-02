Туреччина не пропустить у Чорне море українські тральщики «Чернігів» і «Черкаси». Причини

Туреччина не пропустить у Чорне море українські мінні тральщики «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які Україні передала Британія.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.
Там нагадали, що країна закрила Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів воюючих сторін, як це й передбачає Конвенція Монтре.
Нещодавно в медіа розповсюдилася інформація, що «подаровані Україні Сполученим Королівством мінно-пошукові кораблі пропустили через турецькі протоки до Чорного моря». Це неправда.
Кораблі «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря, поки триватиме російсько-українська війна.
- Україна має отримати два тральщики — шукачі мін Sandown за угодою, яку ратифікували в січні 2022 року. Колишні HMS Grimsby і HMS Shoreham отримали українські назви («Черкаси» і «Чернігів») і номери на честь однойменних тральщиків проєкту 266М, які Україна втратила під час окупації Криму росією у 2014 році. Уперше як кораблі ВМС ЗСУ «Чернігів» і «Черкаси» вийшли в море в червні цього року. У жовтні тральщики брали участь у британських протимінних навчаннях.