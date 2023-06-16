Українські тральщики «Черкаси» та «Чернігів» вийшли в море біля берегів Шотландії

Українські тральщики-шукачі мін «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) проєкту Sandown вийшли в море біля берегів шотландського міста Росайт.

Зараз на цих кораблях, які раніше належали британському флоту, проходять навчання українські екіпажі. Самі кораблі були модернізовані на верфі компанії Babcock. Невдовзі вони увійдуть до складу ВМС України, але коли саме — поки не відомо.

Україна має отримати два тральщики-шукачі мін Sandown за угодою, яку ратифікували в січні 2022 року. Колишні HMS Grimsby і HMS Shoreham отримали українські назви та номери на честь однойменних тральщиків проєкту 266М, які були втрачені під час окупації Криму росією у 2014 році.