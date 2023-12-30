В Одесі зросла кількість загиблих від ракетного удару

В Одесі збільшилася кількість загиблих від російського масованого удару по Україні, що стався 29 грудня. У лікарні помер 77-річний чоловік, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Чоловік отримав тяжкі поранення через влучання ворожої ракети по триповерховому будинку в середмісті Одеси. Загалом наразі відомо про пʼятьох загиблих і 32 постраждалих в Одесі.