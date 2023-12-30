У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі оголосили день жалоби. Кількість жертв ракетного обстрілу зросла

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі оголосили День жалоби за загиблими від масованого ракетного обстрілу росіян, який стався вранці 29 грудня.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомили, що в Запоріжжі кількість загиблих зросла до девʼяти людей. Вчора, 29 грудня, їх було вісім.
Про жалобу в Одесі оголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер — там загинули четверо людей. У Дніпрі — шестеро людей, там про жалобу оголосив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Києві за останніми даними 13 загиблих. Ще чотири тіла дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Загинули більше ніж 30 людей і понад 160 поранені.