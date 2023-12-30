У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі оголосили день жалоби. Кількість жертв ракетного обстрілу зросла

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі оголосили День жалоби за загиблими від масованого ракетного обстрілу росіян, який стався вранці 29 грудня.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомили, що в Запоріжжі кількість загиблих зросла до девʼяти людей. Вчора, 29 грудня, їх було вісім.

Про жалобу в Одесі оголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер — там загинули четверо людей. У Дніпрі — шестеро людей, там про жалобу оголосив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Києві за останніми даними 13 загиблих. Ще чотири тіла дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.