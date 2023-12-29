Через масовий удар росіян в Україні загинули 30 людей, понад 160 поранені

Станом на 19:30 відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених через масований удар росії по Україні 29 грудня.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Працівники ДСНС врятували 53 людини. Вісьмох людей дістали з-під завалів.

У Дніпропетровській області за день 29 грудня окупанти вбили шістьох мирних людей. Постраждали 38 людей — ця цифра включає ранкову атаку, а також трьох чоловіків, що постраждали від атаки росіян на Нікополь.

У Києві загинули девʼять людей. Ще 28 людей поранені. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом медики надали допомогу на місці. Є руйнування в Шевченківському, Святошинському, Подільському й Дарницькому районах столиці. Пошуково-рятувальна операція триває.

У Харкові та області загинули три людини. Постраждали 13 цивільних. Росіяни пошкодили лікарню.

У Запоріжжі вісім людей загинули, 13 поранені в результаті російських ударів.

В Одесі загинули чотири людини. 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) і вагітна жінка. Пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхіки.

У Львові одна людина загинула. Постраждали 30 людей, зокрема двоє дітей. 16 людей госпіталізували.

У місті Сміла на Черкащині 8 поранених, серед них — дитина.