У Києві зростає кількість загиблих від ракетного удару. 1 січне оголошене днем жалоби

У Києві зростає кількість загиблих від ракетного удару по столиці, який стався вранці 29 грудня. Під завалами складського приміщення у Шевченківському районі продовжують діставати тіла.

Як повідомляють мер Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація, кількість загиблих зросла до 16.

«Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали. 1 січня в Києві буде оголошене Днем жалоби», — заявив мер.