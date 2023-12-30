Зонд NASA спробує «доторкнутися» до Сонця — це стане історичною подією

Зонд NASA Parker Solar Probe через рік, 24 грудня, спробує «доторкнутися» до Сонця, пише BBC.

На швидкості 195 км/с він промчить повз Сонце лише за 6,1 мільйона кілометрів від його «поверхні». Це буде найближчий за всю історію підліт до зірки.

У перигелії, найближчій до Сонця точці, зонду доведеться відчути температуру 1 400 °C.

«Це буде грандіозним досягненням для всього людства — таким самим, як висадка на Місяць у 1969 році», — сказав науковець з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса.

Апарат у цей момент збере дані про деякі ключові процеси, зокрема про корону — зовнішню атмосферу Сонця. Саме в ній відбуваються виверження заряджених частинок і магнітні бурі, що можуть виводити з ладу електромережі на Землі та погіршувати звʼязок.

Ці відкриття допоможуть значно краще прогнозувати поведінку Сонця і «космічну погоду».