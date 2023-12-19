NASA надіслало відео з котом на зонд Psyche за 31 мільйон кілометрів від Землі

NASA надіслало відео з котом на зонд «Психея» (Psyche), що прямує до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Американське космічне агентство вперше транслювало відео з далекого космосу за допомогою лазера.

Про це повідомляє CNN.

На кадрах з надвисокою роздільною здатністю смугастий рудий кіт женеться за крапкою лазерної указки.

NASA

Відео з котом успішно потрапило на зонд, який на той момент перебував приблизно за 31 мільйон кілометрів від Землі. Потім контент передали з космічного апарата на Землю. Таким чином NASA протестувало систему оптичного зв’язку в глибокому космосі Deep Space Optical Communications (DSOC). Вона може передавати дані у 10—100 разів швидше за традиційні радіохвильові системи, які NASA використовує в інших місіях.

«Щоб ця важлива подія запамʼяталася ще більше, ми хотіли зняти смішне відео», — сказав представник NASA Білл Кліпштейн.