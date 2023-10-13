SpaceX і NASA запустили місію до астероїда Психея

SpaceX і NASA запустили місію Psyche до астероїда Психея, що розташований між Марсом і Юпітером.

Космічний апарат Psyche має вивчити багатий на метали астероїд і дослідити його нікелево-залізне ядро. Також місія дозволить протестувати систему оптичного зв’язку в глибокому космосі (DSOC). Попереду в Psyche довга подорож до Головного поясу астероїдів, що за 3,5 мільярда кілометрів від Землі.

За оцінками науковців, космічний корабель зустрінеться з Психеєю лише в липні 2029 року. У серпні 2029 він почне аналізувати астероїд і робитиме це протягом 21 місяця.