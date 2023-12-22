Марсіанський вертоліт Ingenuity оновив рекорд дальності польоту

Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив 69-й політ на Марсі та встановив новий рекорд.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Вертоліт подолав найдовшу на сьогодні відстань — 705 м, за 135 секунд. Під час попереднього польоту Ingenuity пролетів 702 метри. Він вирушить у наступний, 70-й політ сьогодні, 22 грудня.