Марсіанський вертоліт Ingenuity оновив рекорд дальності польоту

Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив 69-й політ на Марсі та встановив новий рекорд.
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.
Вертоліт подолав найдовшу на сьогодні відстань — 705 м, за 135 секунд. Під час попереднього польоту Ingenuity пролетів 702 метри. Він вирушить у наступний, 70-й політ сьогодні, 22 грудня.
- Марсіанський вертоліт Ingenuity, який прибув на Червону планету разом із дослідним апаратом Perseverance 26 серпня 2022 року, уже перевершив усі очікування NASA. Інженери розраховували лише на пʼять польотів.
- У технічних характеристиках вертольоту йдеться, що його максимальна висота польоту становить до пʼяти метрів, а дальність — до 300 метрів. Ingenuity працює від сонячної панелі, яка заряджається від літій-іонних батарей.