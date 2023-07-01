Марсохід Perseverance відновив зв’язок із гелікоптером Ingenuity після двомісячної тиші.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Оператори і марсохід втратили звʼязок із гелікоптером 26 квітня, коли він перелітав на Марсі на нову точку, подолавши відстань у 363 метри. Він зник під час посадки. Команда, що управляла Ingenuity, припускала втрату звʼязку, оскільки між місцем посадки та марсоходом був пагорб, який його міг заблокувати. Контакт відновили 28 червня, коли Perseverance піднявся на пагорб.

Для Ingenuity це був 52-й політ. Тепер він записаний в офіційному бортовому журналі місії як успішний. Очікується, що Ingenuity знову злетить протягом наступних кількох тижнів. Він повинен зробити зображення поверхні Марсу.