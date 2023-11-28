NASA відправить імена охочих на супутник Юпітеру. Як надіслати у космос своє

У жовтні наступного року NASA відправляє космічний апарат Europa Clipper із дослідницькою місією на супутник Юпітеру Європу. На борту будуть імена всіх охочих.
Про це повідомляє NASA.
«Надішліть своє імʼя до Юпітеру на борту Europa Clipper. А ми за допомогою електронного променю викарбуємо ваше імʼя, імена ваших друзів та членів сімʼї, навіть імʼя вашого домашнього улюбленця на спеціальному чипі. Вартість: $0.00», — пишуть в NASA.
Ініціатива «Послання у пляшці» дає можливість записати свої імена на мікрочип, який відправиться на борту Europa Clipper. На космічному судні до супутника Юпітеру також вирушить вірш американської поетки-лауреатки Ади Лімон.
Космічний апарат Europa Clipper пройде 4,5 мільярда кілометрів, щоб дослідити, чи існують на супутнику Юпітеру Європі умови для життя.
Як відправити своє ім’я на супутник Юпітеру
Долучитися до ініціативи можна безкоштовно за посиланням. Учасникам потрібно вказати своє імʼя, прізвище, електронну пошту, країну проживання та індекс.
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