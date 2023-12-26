В Україні завершили розробку реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг». Як він працює

В Україні завершили заплановану роботу над реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» — це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, необхідної для військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю виданню DOU.

«“Оберіг” покликаний зменшити корупцію, можливість маніпуляцій з даними, можливість надсилання повісток подвійно, потрійно людям, які вже воюють. Наш кінцевий користувач — це не тільки військовозобов’язаний, це й працівник ТЦК та СП, який має бути Суперменом у роботі з даними, в роботі з людьми, бути сервісно орієнтованим. Тому зараз ми запропонували Кабміну працювати над постановкою на військовий облік через ЦНАПи. Це хороша сервісна історія про правильні, сервісні відносини держави з громадянами», — пояснила Черногоренко.

Які дані є в «Оберегу» і звідки їх беруть

Там є персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років. Їх беруть з різних державних реєстрів, а також збирають у військоматах. Зокрема це.

Персональні дані:

ПІБ;

місце проживання;

дата народження;

сімейний стан, відомості про членів сім’ї;

місце роботи;

відомості про освіту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

стан здоров’я;

судимість тощо.

Службові дані:

про проходження служби;

участь в бойових діях;

військове звання;

військова спеціальність;

ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

Інформацію надають: РАЦС, Державна міграційна служба, Державна податкова служба, Державна прикордонна служба, Міносвіти, Міністерство охорони здоров’я, Пенсійний фонд, Офіс генпрокурора, Державна судова адміністрація України.

Відповідно до закону згода призовників, військовозобов’язаних і резервістів на обробку їхніх персональних даних для реєстру «Оберіг» не потрібна. Інформація в ньому оновлюватиметься автоматично, однак військовозобовʼязаним все одно потрібно особисто повідомляти ТЦК про зміну даних.

Хто має доступ до реєстру

Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки, ТЦК та СП.

Самі військовозобов’язані можуть перевірити або поновити інформацію в реєстрі «Оберіг», однак тільки через письмовий запит у ТЦК. Відомості про людину в електронних картках мають зберігатися протягом усього її життя і видаляються після 105 років з дати її народження.

Наскількии безпечним є «Оберіг»

Про це DOU поговорив із Олегом Бурбою, керівником компоненту «Інтероперабельність та цифрова урядова інфраструктура» проєкту EU4DigitalUA, який модернізував «Оберіг».

Бурба запевнив, що реєстр працює за всіма стандартами, які діють в Україні. В оператора ТЦК немає можливості викачати інформацію про всіх військовозобов’язаних по всій Україні. У нього є доступ до інформації в певному районі чи області.

«Системи на взірець «Оберегу» побудовані так, щоб мінімізувати ризики витоку інформації. На мій погляд, найвразливішою ланкою в цьому процесі є людина, що недавно підтвердив випадок з «Київстаром». Усі реєстри державного рівня достатньо захищені від кібератак і зломів. Якщо щось і трапляється, то здебільшого через людський фактор», — сказав Бурба.