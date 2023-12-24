Очільник Мінцифри Федоров: У «Дії» ніколи не буде електронних повісток

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в мобільному застосунку «Дія» ніколи не буде електронних повісток.

«Наступного року буде мільйон дронів. Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так», — заявив Федоров.