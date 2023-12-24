Очільник Мінцифри Федоров: У «Дії» ніколи не буде електронних повісток

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в мобільному застосунку «Дія» ніколи не буде електронних повісток.
«Наступного року буде мільйон дронів. Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так», — заявив Федоров.
- Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його відомство розглядає можливість запрошувати чоловіків до територіальних центрів комплектування через електронне сповіщення. Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізований. У разі затвердження механізму електронні запрошення отримають всі військовозобовʼязані українські чоловіки, у тому числі ті, що перебувають за кордоном.
- В Україні з 24 лютого 2022 року, дати повномасштабного вторгнення росії, діють воєнний стан і загальна мобілізація. Їх кілька разів продовжували. Останній раз Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію 8 листопада. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року.
- Президент Володимир Зеленський 19 грудня заявив, що не підпише законопроєкт, у якому йтиметься про мобілізацію жінок. Водночас він бачить необхідність мобілізувати чоловіків, молодших за 27 років.