Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про девʼяте продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації на всій території України. Заходи продовжили на 90 днів до 14 лютого 2024 року.

Отже, в Україні автоматично знімається питання проведення президентських виборів, які були заплановані на 31 березня 2024 року. Річ у тім, що виборчий процес можна розпочати за 30 днів після закінчення або скасування воєнного стану в країні. Тобто старт може бути 15 березня, що унеможливлює проведення виборів у встановлені часові рамки.

Восьмі після проголошення незалежності України в 1991 році вибори президента України мали б пройти навесні 2024 року. Перший тур — 31 березня, а другий (у разі призначення) — 21 квітня.