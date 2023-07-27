Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 15 листопада

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За проголосували 347 депутатів.

Відтак в Україні воєнний стан триватиме до 15 листопада 2023 року. Парламент проголосував за таке рішення вже восьмий раз від початку повномасштабної війни.

Попередньо продовження воєнного стану затвердив оборонний комітет ВРУ за постановами № 9533 і № 9532.