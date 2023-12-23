ВООЗ: Захворюваність на коронавірус у світі зросла на 50%

У всьому світі кількість нових випадків захворювання на коронавірус зросла на 52% за період з 20 листопада до 17 грудня, як порівняти з попереднім періодом.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ).

Загалом у світі зареєстрували понад 850 тисяч хворих на коронавірус. З них три тисячі померли.

Станом на 17 грудня 2023 року у світі зареєстрували понад 772 мільйони підтверджених випадків захворювання і майже сім мільйонів смертей через хворобу.

Напередодні ВООЗ класифікувала новий штам коронавірусу JN.1 як «варіант, що становить інтерес», і заявила, що він має низький ризик для здоров’я.