Люди із симптомами коронавірусу чи грипу зможуть відкрити лікарняний дистанційно

Відтепер люди із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ знову можуть відкривати лікарняний до пʼяти днів дистанційно, як було під час пандемії.
Про це пише Міністерство охорони здоровʼя.
Така норма діятиме на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення.
Нині лікар має право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому. Пацієнт може дистанційно передати свої симптоми лікарю, а той випише електронний рецепт.
Якщо ж дію лікарняного потрібно буде продовжити на понад пʼять днів, то пацієнт має обовʼязково прийти на особистий прийом до лікаря.
У МОЗ пишуть, що зміни впроваджують, щоб спростити взаємодію пацієнта з лікарем і мінімізувати самолікування.
- У жовтні МОЗ повідомив, що перший електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря. Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань.
- Від 17 жовтня строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).
- 5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19. Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією.