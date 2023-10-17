МОЗ збільшив термін дії електронних рецептів із 30 до 90 днів

Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).

Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоровʼя.

Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше «погашати» електронний рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів.

При цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, і на екстемпоральні лікарські засоби, — 30 календарних днів.

«Погасити» електронний рецепт, як і раніше, можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя. Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом». Для цього достатньо обрати область, тип і назву населеного пункту, в якому ви проживаєте. Після цього на дашборді зʼявиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за електронним рецептом.