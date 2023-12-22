Україна й Польща узгодили дії для розблокування кордону, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ключовий результат зустрічі — погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не обговорюються.

«Наступний етап — перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників», — додали в Мінвідновленні, подякувавши Варшаві за готовність до діалогу і роботу над вирішенням блокади.

У Польщі додали, що сподіваються вирішити проблему розблокування кордонів до Різдва.