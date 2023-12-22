Депутати від «Батьківщини» блокують законопроєкт про медичний канабіс

Депутати від партії «Батьківщина» подали проєкт постанови № 7457-П про скасування рішення Верховної Ради, яким ухвалили закон про медичний канабіс.
Скасування ініціювали Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Олексій Кучеренко, Сергій Євтушок, Григорій Немиря та Валерій Дубіль.
«Розблокувати підписання закону парламент зможе тільки в січні 2024 року, потім потрібен деякий час на підпис президента. З огляду на те, що закон набуде чинності лише через пів року [у разі, якщо парламент розблокує підписання], то запрацює він лише в липні наступного року», — пише народний депутат Ярослав Железняк.
Напередодні очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко вкотре назвала закон про медичний канабіс законом про «наркоплантації» та рішенням «проти майбутнього України».
- Вчора Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні.
- 13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу в медичних, промислових цілях, для наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.
- У квітні 2021 року Кабмін легалізував використання деяких препаратів на основі канабісу в медичних цілях — це «Набілон» і «Набіксімолс».